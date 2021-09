Dyrevenner i opråb: Drop muldvarpejagten

- Hvis en have er interessant for én muldvarp, er den helt sikkert også interessant for andre muldvarpe. Og hvis haven er rigtig interessant, går der kun kort tid, før den næste muldvarp flytter ind, og et nyt graveprojekt begynder, forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.



Muldvarpeskud dannes, når muldvarpen bygger sit gangsystem under jorden. Muldvarpen presser det overskydende jord fra gravearbejdet op mod overfladen, og det danner de små jordskud.