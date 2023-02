Vil være grønnere: Har købt 146 nye el-biler - så mangler kun 99

Silkeborg Kommune har en plan om at blive CO2-neutral i 2025, og nu gøre kommunen noget ved bilflåden.

Der er nemlig indkøbt 146 el-biler, som bliver leveret senere i år, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Målet er, at vi får skiftet i alt 250 benzin- og dieselbiler om til el-biler, siger Poul Rey, sektionsleder for Teknisk Service i Silkeborg Kommune.

Nyt system

Ifølge sektionslederen vil udskiftningen af de 250 biler - når den er komplet - resultere i en besparelse på 500 ton CO2.

- Så vi er allerede i mål med 58 procent af besparelsen med aftalen her, siger han.

Ud over nye biler indfører Silkeborg Kommune også et nyt digitalt styringsværktøj. Det gør man for bedre at udnytte bilerne optimalt.

- Det nye digitale styringssystem indhenter og behandler data, som vi fremover vil anvende i arbejdet med vores bilflåde. Så over det kommende år bliver vi meget klogere på vores kørselsmønstre og -behov, og på den måde får vi nye håndtag at skrue på, som vi ikke tidligere har haft adgang til, forklarer Poul Rey.

Flere ladestationer

Der er i år også flere ladepunkter på vej til kommunens biler. I alt skal der 84 nye ladestationer op. De kommer til at være ved for eksempel hjemmeplejens mødesteder, skoler og administrationsbygninger.

Kommunen giver desuden mulighed for, at operatører kan sætte ladestandere op til offentlig ladning, som borgerne kan bruge.

Bilerne er købt lokalt efter et udbud. Det er nemlig bilforhandler Poul Munk A/S, som leverer, ligesom it-systemet klares af Mileage Book.