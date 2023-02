Topper sort liste: Vil barbere 90 procent af sin udledning

- På det her anlæg kan vi brænde vores restprodukt. Det er bæredygtig biomasse, og alt i alt betyder det, at vi kommer til at reducere vores CO2-aftryk med 90 procent, siger hun.

Bedre sent end aldrig

Udviklingen vækker begejstring hos Uffe Jørgensen, leder for Center for Cirkulær Bioøkonomi på Aarhus Universitet. Men han undrer sig over, at tiltaget ikke er kommet før.

- Det er lidt overraskende, at så stor en virksomhed har brugt fuel-olie indtil nu, men superfint, at de går all-in nu og får ændret på det punkt, siger han.

Biomassen er tidligere blevet transporteret væk og brændt af i kraftvarmeværker. De kraftvarmeværker skal nu finde noget andet at brænde af i stedet. Hvad de erstatter biomassen med, er afgørende for den egentlige effekt for klimaet.

- Jeg mener, det er en fordel for AAK, at de nu får forbedret deres klimaregnskab. Det er også rigtig godt, at de direkte fortrænger et fossilt brændstof. Men der er jo nogle kraftvarmeværker, som skal ud at finde nogle andre produkter i stedet for de sheanødder, de har brændt af indtil nu, siger Uffe Jørgensen.

Håber på 100 procent

Det bliver dog ikke et endegyldigt farvel til fossile brændsler. De nye biokedler skal hvert år tages ud af drift i en periode og serviceres. I den periode er AAK nødt til at benytte deres gamle anlæg og brænde fossilt brændstof af.

Men hos AAK på Aarhus havn håber man på sigt at kunne nå det sidste stykke.

- Vi fortsætter med at kigge efter teknologier, så vi måske også i fremtiden kan skære de sidste ti procent af, sådan at vi bliver 100% CO2-neutrale, siger Marian Kjærgaard, Manager ved AAK.