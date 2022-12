Rene rystet over udsigt til afgift

Gøres til syndebuk

Landmanden mener, at landbruget gøres til syndebuk, selvom han føler, at der allerede i dag bliver gjort meget for at nedbringe CO2-udledningen.

Eksempelvis leverer han gylle og møg til det lokale biogasanlæg.

- Hvis afgiften bliver i den størrelsesorden, der har været snak om, så kan det ende med, at mine køer ryger, og så skal vi leve af planteavl, siger Rene Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Endnu kendes den præcise afgift ikke. Den kommende regering afventer en ekspertgruppes bud på sådan en, og usikkerheden rammer landbruget, mener Rene Rasmussen.