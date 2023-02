Tyk, tynd, høj og lav: Fotograf forevigede alle slags kroppe

Efter debatten i denne uge har bølget frem og tilbage om, hvor mange bare kropsdele vinterbadere ved Østre Søbad må vise frem for omgivelserne, havde fotograf Andreas Ransborg Houmann i dag fundet kameraet frem og etableret et midlertidigt studie ved søen til det, han har betegnet som et kunstprojekt.

Det annoncerede han allerede forleden i håb om, at nogle af vinterbaderne ville lade sig forevige i et fotoprojekt, der kan sætte fokus på, at der ikke findes forkerte kroppe.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi generelt i vores samfund skaber et rum, hvor der er plads til alle, lød det fra den selvstændige fotograf, da TV2 Østjylland mødte ham i forbindelse med fredagens fotosession.



Fotografen håber, at billeder af unge og ældre, tykke som tynde, kan sætte et nyt perspektiv på debatten, som for alvor tog fart efter en udtalelse fra Per Rosted Bang, der er godt og grundigt træt af nøgne kroppe på badebroen ved Østre Søbad.