Per satte ild til nøgendebat: Han fortryder kun én ting

5200. Så mange kommentarerer har brugere på TV2 ØSTJYLLANDs Facebookside skrevet til en video med Per Rosted Bang fra Silkeborg. I klippet kritiserer han de mange nøgenbadere i Østre Søbad i Silkeborg.

Han er godt og grundigt træt af at se på numser, tissemænd og bare bryster, når han går tur ved Alminde Sø i Silkeborg.

Langt de fleste af kommentarerne falder ikke ud til Per Rosted Bangs fordel. Tværtimod mener de fleste, at han skal tage sig sammen og lære at leve med lidt nøgenhed.

'Jeg mener, at det er sundt at se flere ‘normale’ kroppe.. hvor er det trist at vi er blevet så kropsforskrækket!', er en af mange kommentarer, der hylder nøgne kroppe.



Massiv mediedækning

Debatten kører også i Midtjyllands Avis, på radiokanalerne P4 og 24syv, og altså på TV2 ØSTJYLLAND.

Onsdag er Per Rosted Bang inviteret i Aftenshowet på DR, og i første omgang sagde han ja. Men nu har han fortrudt.

- Jeg havde planlagt, at jeg ville tage bussen derover. Men jeg orker ikke mere. Det er ikke sådan, at jeg sidder og græder, men nu siger jeg: Okay, det var så det, siger han tirsdag efter 48 timer i det stormvejr, han har bragt sig selv i.