Fotograf rystet over nøgen-kommentar: Nu tager han sagen i egen hånd

Der er nemlig opstået en heftig debat om nøgenhed. Nogle mener, det er blevet for meget med alle de løsthængende bryster, tissemænd og bare numser, mens andre mener, det er naturligt at vise sig frem i den dragt, man blev født i.

At være nøgen eller ikke være nøgen. Det er spørgsmålet, der hænger over vinterbaderne i Østre Søbad i Silkeborg i disse dage.

- Der skal være en eller anden form for respekt. Det er bare det, jeg efterlyser. Jeg synes godt, de kunne tage lidt tøj på. Man kan ikke undgå at se det. De er heller ikke specielt attraktive, siger han blandt andet.

- De mennesker, der kommer herned, skulle måske stå derhjemme og taget tøjet af, kigge sig selv i spejlet og spørge: Er det her nu også en god idé, siger Per Rosted Bang og tilføjer:

- Det handler ikke så meget om nøgne badere for mig. Det, der ramte mig, var udtalelsen om, at man skulle tage og kigge sig i spejlet, inden man går ned og bader. Den ramte mig bare sindssygt hårdt, siger han.

For ham er alle kroppe gode kroppe, og fredag fra klokken 8 til 14 vil han forevige så mange mennesker i badeuniform - uanset hvad den består af - ved Østre Søbad. Han har gjort debatten til et kunstprojekt.

Han ved endnu ikke, hvor billederne vil blive brugt. Han håber, det bliver en offentlig udstilling, hvor tilskuerne kan spejle sig i de mennesker, der har lyst til at få deres kroppe foreviget fredag.



- Jeg håber, at alle kroppe bliver repræsenteret. Det handler om, at der ikke er en krop, der er forkert. En gammel, en ung er lige gode. Vi skal skabe et spejl, hvor man kan se, at vi som mennesker er vidt forskellige. Så jo flere kroppe, jo bedre.