Stopper salg af lightergas til unge: - Det burde være ulovligt

Egentligt er der ikke nogen regler for salg af lightergas. Alligevel har en OK Plus-butik i Ry nu valgt at sige nej til en flok unge, som jævnligt kommer for at købe lightergas.

Årsagen skal findes i en flok unges storkøb af lightergas den seneste måneds tid.

- Det startede med, at to knejte kom og købte lightergas. Jeg tænkte... nå ja. Der har været lidt tid mellem at de er kommet, men lige pludselig havde vi udsolgt af lightergas, fortæller salgsassistent Charlotte Friis.