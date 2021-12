Støjberg stemt ud af Folketinget: Silkeborg-politiker overtager pladsen

I sagen var Inger Støjberg dømt for at være ansvarlig for, at der i 2016 blev iværksat og fastholdt en ordning, hvor asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig, blev adskilt. I strid med loven.

Centralt er, at Inger Støjberg den 10. februar 2016 i en pressemeddelelse meddelte et stop for, at mindreårige asylansøgere kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Pressemeddelelsen nævnte ikke, at der kunne være undtagelser, hvor par ikke skulle adskilles - trods krav om individuel partshøring.

