Politikere klapper i om kontroversiel beslutning

- Der er ingen tvivl om, at der er nogle ting, som har været af forkert vej, sagde borgmesteren som replik til Bjarke Sommerlund.

Sådan lød det erkendende fra Silkeborgs borgmester, Helle Gade (S), mandag aften.

Det skete, efter Resenbro-borgere ved aftenens byrådsmøde havde konfronteret politikerne med deres utilfredshed over kommunens beslutning om at placere en daginstitution på et omdiskuteret areal i byen – vel at mærke på en af byens fodboldbaner.

Det vil ifølge borgerne også gøre den eneste sikre skolevej usikker.

- Jeg har i hvert fald bedt om at få kigget på proces ind i det her, for der er helt klart noget, vi kan lære af det, sagde Helle Gade videre på byrådsmødet.

Borgmester vil ikke tale

Trods erkendelsen vil ingen i byrådet tilsyneladende stå på mål for, hvad der er gået galt.

TV2 ØSTJYLLAND har siden fredag forsøgt at få et interview med borgmester Helle Gade, men hun ønsker specifikt ikke at udtale sig til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover har vi forsøgt at få et interview med alle syv medlemmer af økonomi- og erhvervsudvalget, men de har enten ikke ønsket at stille op eller har ikke svaret tilbage på vores opkald og beskeder.

Vi har også forsøgt at få et interview med alle syv medlemmer af plan- og vejudvalget, der behandler sager om veje og cykelstier i kommunen, men de har heller ikke ønsket at stille op eller svaret tilbage på vores henvendelser i forhold til børnenes vej i skole.