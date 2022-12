Dundertale til politikere mødt af jubelråb og klapsalver

Bjarke Sommerlund håber, politikerne er villige til at trække i håndbremsen og standse gravemaskinen, der har taget de første store bider af græsset på boldbanerne.

- Det sværeste ved at være voksen kan være at erkende, at man har taget fejl. Det stærkeste signal ville være at erkende fejlen og gøre noget ved det. Det er ægte politisk mod, sagde han og afsluttede med:

- Er der en voksen til stede herinde?

Den afsluttende bemærkning blev fulgt op af massive klapsalver og jubelråb fra de mange børn og voksne, der var mødt op for at støtte budskabet.

Erkender fejl

Borgmester Helle Gade har indtil nu været tavs, når medierne har kontaktet hende. Mandag aften svarede hun på lidt af den kritik, byrådet er blevet mødt af.

Hun måtte dog vente, til klapsalverne fortonede.

- Der er ingen tvivl om, at der er nogle ting, som har været af forkert vej, sagde borgmesteren som replik til Bjarke Sommerlund.

Hun erkender dermed, at processen ikke har været køn. Borgmesteren afviste at ændre på det nuværende projekt, men lover at gøre det bedre, når der skal findes permanente løsninger på pladsmanglen.

- Vi vil gøre, hvad vi kan, for at speede processen op for en permanent løsning, så I kan få jeres baner tilbage, og en sikkerhed omkring vejforbindelsen, siger Helle Gade.



Hun lover, at byrådet tager kritikken til sig og lytter.

- Vi tager jer meget alvorligt, selvom i måske ikke føler det, sagde hun til de mange fremmødte.

Men gravemaskinen i Resenbro graver videre.