Betændt sag: Gravko river bane op få timer inden dialogmøde

Ifølge Thomas Kaasing Rasmussen blev borgerne i området informeret om kommunens planer i slutningen af august, og borgerne har efterfølgende forsøgt at afsøge andre muligheder og fremlægge dem for flere af politikerne i Silkeborg Kommune. Men det har ikke ændret på udvalgets beslutning.

- Alle de principper, som Silkeborg kommune forsøger at stå for, dem har de alle sammen fejlet og spillet fallit på. Når man forsøger at komme og lave dialogen, så lytter de, men agerer ikke på nogen måde, siger han.

Borgerne er utilfredse med, at kommunen fjerner store dele af byens fodboldarealer for at bygge en børnehave. Samtidig kommer børnenes eneste sikre vej til skole og sport også til at blive påvirket af mere trafik.