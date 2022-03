Papfar er fængslet i fire uger for forsøg på manddrab

Opdateret klokken 14:15: Efter dagens grundlovsforhør ved Retten i Viborg, som sluttede klokken 13, er den 51-årige mand blevet varetægtsfænglset.

- Han blev varetægtsfængslet i fire uger på begrundet mistanke om forsøg på manddrab. Han erkendte de faktiske omstændigheder, men nægtede forsøg med manddrab, oplyser anklager Nanna Krøyer Lundhøj fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Forud for grundlovsforhøret kunne Ritzau berette, at manden var sigtet for forsøg på to gange manddrab, idet at han er sigtet for at skyde mod dem begge..



Hvorvidt manden med forsæt har sigtet efter kvinden, som han ramte i underarmen, er endnu ikke klarlagt, og Nanna Krøyer Lundhøj kan ikke komme nærmere ind på det.

- Det er jo noget, der beror på sagens akter, som jeg på nuværende tidspunkt ikke kan udtale mig om. Det skal klarlægges nærmere ved de efterfølgende afhøringer, hvad der præcist er sket.



---

Fire uger skal den 51-årige papfar fra Allingskovby varetægtsfængslet, hvis det står til anklagemyndigheden.

Det oplyser Nanna Krøyer Lundhøj, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, når den 51-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag formiddag - formentlig klokken 11.30.

- Min påstand vil være varetægtsfængsling i fire uger. Der er fortsat mange efterforskningsmæssige skridt, der skal foretages, siger Nanna Krøyer Lundhøj.

Ifølge Ritzau er manden sigtet for drabsforsøg mod kvinden.