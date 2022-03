Mor og søn flygtede fra papfar og skud fra hans jagtgevær

Sønnen har forklaret, at han hører et skud mere under flugten, og derfor er han klar over, at begge skud i jagtgeværet nu er afgivet.

- Sønnen vender om og konfronterer papfaren, og de ender i slagsmål og ryger i den forbindelse gennem en rude, hvor de begge pådrager sig snitsår, fortæller Ole Banghøj.

Anholdt og indlagt

Klokken 21.06 kan politiet anholde faren, der står stille ude ved vejen og bløder fra de snit- og stiksår, han har pådraget sig, efter han er røget gennem ruden.

Han er nu indlagt på regionshospitalet i Viborg, og han vil formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag, lyder det fra vagtchefen. Om papfaren bliver i stand til at møde op, er uvist.

Moren og sønnen er begge indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Skuddet, hun blev ramt af, var ikke livstruende, lyder det fra politiet, som i nat har arbejdet på gerningsstedet, men nu ifølge vagtchefen er færdige i Allingskovby.