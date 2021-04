Nyt koncept: Ældre skal bo som på et ferieresort

Hun mistede sin mand for to år siden, og derfor betyder det sociale med andre meget for hende.

- Der mangler sådan et sted til os ældre, hvor vi ikke skal gå og passe og pleje en masse, og hvor vi kan være os selv og samtidig være sammen med andre, fortæller Karin Pedersen, som vil være klar på at stå for aktiviteter, da hun selv underviser hold i Fit&Sund.