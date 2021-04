Simon Kvamm vender hjem i ny tv-serie

Det gør han i en ny satire tv-serie, som i disse dage er aktuel på DR2. Serien har fået navnet Guru og handler om hovedpersonen Andreas Mertz, som drager tilbage til sin hjemstavn for at forsøge at skabe sig en karriere som life-coach.

Andreas Mertz er ligesom rolleindehaveren bag fra Silkeborg, og det er faktisk ikke helt tilfældigt, at det er den midtjyske by, som er blevet seriens omdrejningspunkt.

- Jeg er jo vendt tilbage til Silkeborg, fordi jeg elsker byen. Den har jo sådan set groet sig fast i mit hjerte, fortæller Simon Kvamm.