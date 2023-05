Lis har efterforsket hundredvis af sager – husker tydeligt usædvanlig voldtægt

En 68-årig kvinde er gennem tre timer blevet voldtaget af en ung gerningsmand, der er kravlet ind gennem hendes badeværelsesvindue. Det er den besked, der møder efterforskeren Lis, da hun møder ind på stationen en tidlig martsmorgen. - Jeg skulle lige pludselig være helt klar i hovedet, siger Lis.

quote Sagen har påvirket mig, fordi det er meget alvorligt Lis, efterforsker

Mord, voldtægter og indbrud er hverdag for hende og mange af landets andre efterforskere. Og selvom man er nødt til at bevare en professionel distance, så er der sager, der kommer helt ind under huden på hende, fortæller hun. Det var også tilfældet med lige præcis denne voldtægtssag, som hun stadig husker tydeligt.

Et råb om hjælp og en civil anholdelse Lis har været i politiet i 34 år, og hendes speciale er seksuelle overgreb mod børn og voksne og vold mod børn. - Jeg må indrømme, at de første år var rimelig svære, for jeg skulle lære at lægge låg på sagerne, når jeg var færdig med at efterforske dem. Jeg er nødt til at passe på mig selv, siger hun. Det er blevet nemmere med årene, og nu er noget af det, Lis elsker ved sit arbejde, at hun sjældent ved, hvad hun møder ind til.

Der gik ikke lang tid, fra Lis begyndte i politiet, til hun blev overbevist om, at hun havde fundet sin rette hylde.

Den morgen i 2021 blev opgaverne hurtigt fordelt, og det blev Lis, der skulle afhøre den 68-årige kvinde. Det foregik ganske få timer efter, den 31-årige mand var trængt ind i hendes hjem i Silkeborg. - Jeg mødte hende, da hun lige var blevet voldtaget, og det var min opgave at hjælpe hende igennem afhøringen, så hun havde en god oplevelse med politiet, siger Lis. Under afhøringen kom det blandt andet frem, at gerningsmanden i tre timer havde tvunget hende til forskellige former for samleje og andre seksuelle forhold.

Derudover var hun blevet slået med flad hånd, rykket i håret og truet. Overgrebene var først stoppet, da det i de tidlige morgentimer var lykkedes kvinden at flygte ud på svalegangen foran lejligheden.

Her havde hun nået at råbe om hjælp, før hun blev trukket med ind i lejligheden igen. Nogle naboer havde opfanget hende råb og kunne omkring 6.30 foretage en civil anholdelse af den 31-årige mand og alarmere politiet. Herfra begyndte efterforskningsarbejdet. Selvom sagen virker åbenlys, så er det ikke tilgangen, fortæller Lis. Alt skal efterprøves. Betjent kravlede gennem vinduet For Lis lægger stor vægt på, at hun ikke er på nogens side, når hun efterforsker og indsamler beviser. Hun skal hele vejen rundt og efterprøve hændelsesforløbet – også selvom der er en åbenlys gerningsmand. - Jeg arbejder både for den forurettede og gerningsmanden, og hvis jeg kan samle så mange beviser, at vedkommende bliver dømt, så er det fint, siger hun. - Men det er ikke et succeskriterie. Det vigtigste er at finde ud af, hvad der er sket.

quote Jeg har oplevet rigtig mange ting i mit politiliv Lis, efterforsker

I denne sag betød det, at en betjent med cirka samme højde og drøjde som den 31-årige gerningsmand måtte klemme sig ind gennem det lille badeværelsesvindue. Man skal vise, at det rent faktisk kan lade sig gøre, forklarer Lis. Og det var da også vigtigt at få klarlagt, hvad der præcis var foregået. For den unge mand indrømmede, at han havde været seksuelt sammen med kvinden – men hun havde givet samtykke, forklarede han. Usædvanlig og spektakulær Det stemte dog ikke overens med de beviser, Lis havde samlet, mente nævningetinget. Manden blev derfor idømt fem års fængsel for både voldtægt og frihedsberøvelse – først i byretten og senere i landsretten. Anklageren i sagen har kaldt den både usædvanlig og spektakulær, fordi forbrydelsen skete midt om natten i kvindens eget hjem, og gerningsmanden var en komplet fremmed. Og det er da også det, der har sat sig i Lis. - Sagen har påvirket mig, fordi det er meget alvorligt, det hun har været udsat for. Det er jo ganske forfærdeligt, siger hun. - Men jeg er også nødt til at have en professionel tilgang til det. Jeg har oplevet rigtig mange ting i mit politiliv, og hvis jeg skal tage det ind og tage alle de sager nært, så ville jeg ikke kunne være politikvinde. Det betyder ikke, at hun er uden empati i sit arbejde, men at hun godt ved, at den måde, hun hjælper folk bedst, er ved at gøre sit arbejde rigtig grundigt. - Så længe jeg ved, at jeg er kommet fuldstændig i dybden i sagen og har været i alle hjørner, så er jeg tilfreds, siger Lis. Kom med ind bag murene på politistationen i Silkeborg, hvor vi i serien 'Mit liv som betjent' følger efterforskeren Lis og hendes kollegaer.

