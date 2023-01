Betjenten, der sparkede døren ind, blev hans redning – nu hjælper han andre

Den voldsomme oplevelse har på mange måder præget hans liv, men i dag ser 37-årige Sebastian Bune tilbage på episoden som et vendepunkt.

- For mig var det enormt stærkt at se en kvinde træde så stærkt i karakter over for en voldelig mand, og det blev et stærkt billede på, hvad man kan gøre for at hjælpe sin næste, fortæller han.

Sebastian Bune har siden gjort det til sin mærkesag at tale højt om sin barndom, der foregik i flere boligblokke rundt omkring i Aarhus.

Det gør han for at vise andre, at man kan bryde med sin sociale arv, hvis man får hjælp, inden det er for sent, siger han i 'Go' morgen Danmark'.