Kom med indenfor i spritny kirke: - Glem alt om faldende medlemstal

Ifølge Tom Ebbe Jakobsen, der er menighedsrådsformand i Balle Sogn, er det beskedenhed og eftertænksomhed, der har været årsag til den lange ventetid.

- Vi har ikke som på Sydhavnen i København fået 120 bud fra arkitekterne på, hvordan kirken kan være. Her har vi selv bestemt, hvordan den skal være.

Selv har menighedsrådsformanden været i sognet i 32 år, og troede, at en ny kirke ville være stablet på benene allerede i 2005.

- Jeg tror ikke, vi havde lavet det samme, pæne byggeri i 2005, som vi har gjort i dag, siger han og fortsætter:

- Det er et byggeri, der er virkelig pænt og flot i det her landskab og et byggeri, der kan stå her i rigtig mange år.