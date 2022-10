Unik mulighed: Flyt din virksomhed ind i kirke

Gedigen husleje

Ejendomsmægleren fremhæver selv kirketårnet og den generelt rå stil, som karaktertræk der er med til at skabe et særligt udtryk.

Malte Gjandrup Møller foreslår, at lejere kan bruge bygningen til at huse kontorlokaler, undervisningslokaler, foreningslokaler, restaurationslokaler eller lignende.

- Det mest oplagte er nok et firma, der vil have et storrumskontor i en fed ejendom. Prisen for at leje bygningen sætter lidt en begrænsning for nogen, forestiller jeg mig.

Lejen er nemlig på 300.000 kroner om året, og den kan sandsynligvis variere, alt efter hvilket arbejde udlejer laver inden overtagelse.