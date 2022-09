Unikt initiativ skal få flere til at vælge præstekjolen

Han mener, at resten af landet kan lære af Favrskov.

- Folkekirken har ikke råd til at lade være. Hvis vi skal have præster, der kan tåle at komme ud i den her virkelighed fra at være anonym studerende inde i storbyen til at være præsten i byen. Det kræver noget forarbejde, og det får man når man er kadet, siger han.

Og ifølge videncentret, der har undersøgt netop Favrskovs initiativ, er det en god vej at gå, som åbner fleres øjne for, hvad det vil sige at være præst, forklarer teologisk vidensmedarbejder Kirsten Felter.