Flere kremeres efter døden

Det eneste, han og kollegaen Carsten Andreasen kender til, er navn og alder, inden kisten køres i ovnene.



- Man skal sige, når man går ud af døren, så var det det. For ellers bliver man skør i hovedet af det, siger Carsten Andreasen.

Vandt indpas i byerne

Engang blev alle mennesker begravet, når de døde, men så begyndte flere byboere at vælge kremering. Derfor er det også omkring større byer og øst for Storebælt, der procentvist er flest, der vælger kremeringen.



I 2021 valgte 82 procent af de afdøde vest for Storebælt at blive brændt. Øst for Storebælt var det tal 90 procent.