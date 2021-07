Klaus' kælder oversvømmes oftere og oftere: - Jeg bander forsyningsselskabet væk

Men det er ikke godt nok, mener Klaus Læborg.

- Jeg har bandet Silkeborg Forsyning væk adskillige gange i denne her process. Det vi egentlig bare gerne vil have er, at Silkeborg Forsyning får fikset det her kapacitetsproblem, de har, så vi kan slippe for at have vand i vores kælder, siger han.