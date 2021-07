Østjylland ramt af dobbelt skybrud: Så vildt så det ud

Regnen væltede ned over Djursland mandag aften. Flere steder var det så voldsomt, at der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blev målt dobbelt skybrud. Det betyder, at der i løbet af en halv time faldt mere end 30 millimeter regn.

I Djurs Sommerland betød det vilde regnvejr, at gæsterne da de forlod parken måtte gå i ankeldybt vand på den sti, der på rekordtid var forvandlet til noget, der mest af alt lignede en brusende flod.

- Folk tog det pænt. De ved godt, at det er ude af vores hænder, så folk søgte ly eller tog hjem, fortæller direktør i Djurs Sommerland Henrik B. Nielsen.

De vilde vandmasser forsvandt ifølge direktøren hurtigt efter regnen holdt op og forlystelsesparken ligner derfor tirsdag igen sig selv.