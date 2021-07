35 skyl på tre dage - skybrud pøser ned over Danmark

Det skriver instituttet i en pressemeddelelse.

DMI regner det for et skybrud, når der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time. Et dobbelt skybrud er, når der falder 30 millimeter på en halv time.

Ikke hverdagskost

18 af skybruddene kom mandag - fire af dem var dobbelte skybrud.

Blandt andet det, som ramte Djurs Sommerland.