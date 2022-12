Drama i byrådssal: Forlod møde efter hånlig kommentar

Morten Høgh sendte dog hurtigt efter sin udtalelse om Peter Sig Kristensen, en SMS afsted.



- Jeg har skrevet til ham (Peter Sig Kristensen, red.) og hele byrådet, at jeg selvfølgelig undskylder for at have hentydet til, at han på nogen måde skulle være blank. Det er ikke noget, jeg mener, siger Morten Høgh.

Han fortæller, at han ikke har fået noget svar på SMS'en fra Peter Sig Kristensen.