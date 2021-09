Gymnasieelever ryster på hovedet ad byrådspolitikere: - Det er ikke rart at se på

De fire gymnasieelever, TV2 ØSTJYLLAND har talt med, mener, det er en god idé med et kodeks under valgkampen.

- Jeg tænker, byrådspolitikerne har brug for et kodeks, for de ser ikke ud til at kunne holde den gode tone over for hinanden. Der vil jo altid være nogle i byrådet, der er ældre og har mere erfaring end en ung kandidat, og så er det jo ikke rart at vide, at der sidder nogen, der kan finde på at hive sådan en tone op af hatten. Det kan gøre, at man ikke har lyst til at stille op, siger Lærke Kjeldgaard Larsen, der går i 3.g på Odder Gymnasium.