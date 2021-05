Corona-demonstration skabte bekymring: - Den forløb roligt

På Facebook tilkendegav 261, at de ville møde op til demonstrationen på torvet i Silkeborg.



Alligevel vakte demonstrationen bekymring blandt borgere og butiksejere i byen.

- Det er ikke noget, vi er vant til her i Silkeborg, og det er nok heller ikke noget, vi har et ønske om at have, siger Frank Borch-Olsen, der er formand for HandelSilkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.