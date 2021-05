Østjysk kommune har højeste incidens i Danmark

Hvis en kommunes incidenstal kommer over 250, vil kommunen automatisk blive lukket ned.

- Vi har klart en ambition om, at vi kan knække kurven, inden vi når dertil. Vi laver ikke en prognose på det, for det er ikke sådan lige at regne ud. Men jeg kan se, at når andre kommuner har stigende incidenstal og indfører de tiltag, vi bruger nu, så falder smitten også forholdsvist hurtigt igen, siger Jan Petersen.



Folk gør sig umage

Man vil først kunne se, om kurven er knækket, og om kommunens tiltag virker i løbet af de kommende dage - men borgmesteren er optimistisk.

- Jeg kan mærke, at folk gør sig umage, og at folk reagerer konstruktivt på, at det lige nu går den forkerte vej. Folk er lige nu ekstra opmærksomme på at huske at spritte hænder og alt det andet, der skal til, siger Jan Petersen.