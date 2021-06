Cigaretter, snus og piber: Tobak er snart fortid for ansatte i Østjylland

Hos Kræftens bekæmpelse er projektchef Niels Them Kjær overbevist om, at det er et stort skrift i den rigtige retning mod at flere får en røgfri tilværelse.



- Det er klart, at når arbejdspladsen er røgfri, så er det også nemmere at få succes med sit eget rygestop. Hvis ikke man blive lokket til at ryge af sine kollegaer i en pause, så bliver det nemmere at holde ud, siger han.

Ifølge ham skyldes, hver tredje dødsfald af kræft, tobaksrygning. Derfor støtter foreningen op om tiltag som dette. De vil især gerne undgå, at unge begynder at ryge, når de møder arbejdsmarkedet.

- Vi synes ikke, der er nogle, som skal ryge, så vi vil gøre alt, vi kan, for at undgå at børn og unge begynder, som det primære, og så vil vi også gerne lave så mange forskellige tilbud og tiltag, der gør det let at blive røgfri, siger Niels Them Kjær.