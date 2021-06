Erhvervslivet håber på genoplivning af genåbnings-milepæl

Derudover efterlyser erhvervslivet at slippe for arealkrav.

Ét ønske står øverst på ønskelisten

I rammeaftalen fra marts blev det besluttet, at partierne bag aftalen hver 14. dag ville mødes og diskutere, om en yderligere genåbning er mulig. Det gør de onsdag.

Her står ét ønske øverst på ønskelisten for DI's medlemsvirksomheder:

- Det, der betyder allermest for dansk erhvervsliv, er, at man kan komme ud at rejse igen, og at isolationskravet, når man kommer tilbage til Danmark fra rejser, bortfalder, siger Emil Fannikke Kiær.

- Det er afgørende for danske virksomheder, at de kan rejse ud. Både sælgere, men også montører. Vi er en lille åben økonomi, der lever af at sælge varer i udlandet. Det er helt afgørende for erhvervslivet, at man kan rejse ud.