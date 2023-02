Caroline og familien troede hjælpen var nær: Det er en mavepuster af rang

Den 11-årige pige fra Silkeborg vil egentlig bare gerne have en hverdag som alle andre børn på hendes alder. Men for Caroline er det der med skole bare ikke helt så ligetil.

Lige nu er ventetiden på udredning for autisme i Region Midtjylland 20 uger for regionens egne tilbud til børn og unge og mellem 54 og 73 uger på de tre private klinikker, der også er tilknyttet regionen. Og beskeden om den lange ventetid er hård, fortæller Carolines mor, Ninna Jakobsen.

- Jeg synes, det er rigtig træls. Jeg havde håbet på, at der ikke gik så lang tid, for jeg har det rigtig træls, og jeg føler bare, at jeg får det værre og værre i den tid, der går, hvor jeg skal vente, siger Caroline.

Korthuset væltede, da Caroline fik tid til udredning for autisme. For det, der kunne være første skridt på vej tilbage mod en bedre hverdag, endte i dyb frustration, da det stod klart, at udredningen først kan finde sted i januar 2024. Et helt år ude i fremtiden.

Før jul kørte det helt af sporet for Caroline, så hende forældre valgte, at deres datter skulle gå på tidlig juleferie for at få ro. Men det var ikke på grund af skolen.

Familien forsøger nu at vænne sig til tanken om, at Caroline måske ikke kommer i skole resten af 2023.

- Man bliver jo chokeret over, at der er så lang ventetid i vores samfund for at få hjælp, og vi ved, at i den periode har Caroline ikke nogen mulighed for at være i skole med mindre, hun kan få sygeundervisning. Ellers er hun nødt til at være hjemme, siger Carolines far, Claus Thomsen.

Alle klynger sig til håbet

De lange ventetider bekymrer også formanden for Landsforeningen Sind, Mia Kristina Hansen.

- Det er meget bekymrende, at ventetiderne er så lange og faktisk også ret tragisk for de familier og børn og unge, som det går ud over, for livet går jo nærmest i stå, siger hun og forklarer at ventetiden ofte forværrer situationen.

- Når man går der og venter på at blive udredt, har man det jo stadigvæk dårligt, og man får det endnu dårligere af at vente, oplever vi. Man ender med at isolere sig og trække sig helt fra livet og faktisk opgive, at man nogensinde kan få det bedre igen, siger Mia Kristina Hansen.

I Landsforeningen Sind håber de, at den tiårsplan til et løft af psykiatrien, som Folketinget vedtog før valget, vil medføre flere ressourcer og bedre sammenhæng i behandlingen, så ventelisterne kan nedbringes.

Og tilbage på børneværelset i Silkeborg klynger Caroline Thomsen Jakobsen sig også til håbet.

- Jeg håber, jeg får de redskaber og den hjælp, jeg skal have, så jeg får det bedre. Det håber jeg rigtig meget.