'Afspecialiseret' specialskole forværrede Asta-Maries skolegang

Hun mener, at det er dybt problematisk, at det er kommunerne, der både styrer økonomien på det specialiserede skoleområde, ligesom det også er kommunerne, der har ansvaret for at give børnene med handicap den rette behandling.

- Løsningen er, at vi starter forfra. Vi skal have en skatteudskrivende instans ind, der kan sørge for, at vi får lavet gode specialskoler til børn med autisme og ADHD.

Der er i hvert fald nødt til at ske et eller andet, mener Nete Ankerstjerne, der har ondt af de familier, der nu skal sende deres børn i et specialskoletilbud, hvor besparelser har været med til at ændre kvaliteten af dem.

- Jeg er glad for, at vi er på vej videre, for jeg tænker, at Asta-Marie ikke ville være blevet så dygtig, som hun er i dag, hvis vi var startet i den ramme, der findes i dag. Det var hun ikke, lyder det fra moren.