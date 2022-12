Handicappet søskendepar går ikke i skole: Kommune har intet tilbud til dem

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt Odder Kommune ind til Kristina Ditlevs sønners sag. Her er, hvad Henning Haahr, der er kommunaldirektør og lige nu har ansvaret for børn, uddannelse og kultur, har at sige.

Hvordan forholder I jer til, at de her to drenge ikke går i skole, fordi I har visiteret dem til et skoletilbud, I ikke har?

Først og fremmest har jeg det skidt med at kommentere på en enkelt sag. Men når det så er sagt, så er det en kunstig skelnen. Man kan ikke skelne mellem specialskole og specialklasse. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange børn med udfordringer der er samlet på et sted. Det tilbud, vi kan tilbyde, mener vi er fuldt ud tilstrækkeligt til de to børn. Vi har endda været ude at finde eksterne tilbud i nabokommunerne. Men den løsning var ikke succesfuld, og familien har ikke været tilfredse med det.

Hvor længe kan I leve med, at der sidder to af kommunens børn hjemme, som for hver dag der går ikke får den rette undervisning?

I princippet kan vi ikke leve med det. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få dem tilbage i skole, og det bliver vi ved med fortsat. Vi er jo naturligvis ikke interesseret i, at der sidder en familie og har en opfattelse af, at der er bedre at være et andet sted end i Odder Kommune.

Er det her ikke bare en anledning til at kigge på kommunens handicapområde?

Det gør det ikke. Vi mener sådan set, at vi arbejder godt med det specialiserede socialområde – vi har fuldt ud de tilbud, der skal til. Vi har gode resultater med kommunens borgere, og at det ikke lykkedes i den her sammenhæng, får ikke os til at give op på at få det til at fungere. Vi kan stå fuldt ud op for de tilbud, vi forsøger at levere til den her familie.