Borgmester hjælper oversvømmede lodsejere - men det møder modstand

For blot et døgn siden var Chris Rævsgaards terrasse oversvømmet af vand, der var løbet over Gudenåens bredder.

Men en ekstraordinær grødeskæring, som borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V), har igangsat ved Kongensbro, har allerede hjulpet.

- Den effekt, vi kan se efter bare én dags grødeskæring, er, at vandet er sunken cirka 15 centimeter allerede, siger Chris Rævsgaard, som bor ved Lysbro, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er nu anden gang i år, at kommunen slår grøden i Gudenåen. Normalt må det kun ske én gang om året på strækningen mellem Silkeborg og Kongensbro, fordi området er beskyttet af et særligt regulativ.

Vi er bekymrede for, at man ødelægger det miljø, der er i åen. Pernille Ingemann, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg

Og den ekstraordinære grødeskæring bekymrer Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg.

- Vi er bekymrede for, at man ødelægger det miljø, der er i åen. Jeg kan slet ikke se, at der er nogen grund til, at de går i gang, siger Pernille Ingemann, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Hverken markerne eller kroen står ikke under vand, som de gjorde i vinters.

Borgmester vil undgå ekstreme hændelser

Ifølge regulativet må grøden kun skæres mere end én gang på et år, hvis der opstår særlige problemer.

Og det er altså tilfældet her ifølge borgmesteren.

- Vi har lavet en oversejling af hele systemet, der viser, at der er rigtig meget grøde. Vi kan bare åbne øjnene, og så kan vi se, at vandstandene er rigtig høje lige nu, siger borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Derfor forudser jeg, at vi kunne komme ud i nogle hændelser, hvor det er ret ekstremt. Jeg synes allerede nu, at det er ekstremt.

Vores nederste etage blev simpelthen total fyldt med søvand, der pressede sig op igennem gulvet. Chris Rævsgaard, Silkeborg

Chris Rævsgaard, som har boet ved Gudenåen sammen med sin kone i 18 år, ved godt, at vandet kan være lumsk at leve tæt opad. Men han fortæller, at det blot er blevet værre og værre med årene, når det kommer til oversvømmelser.

Sidste efterår og vinter stod vandet pludselig ind i husets underetage.

- Det var kaotisk. Vores nederste etage blev simpelthen total fyldt med søvand, der pressede sig op igennem gulvet, og vi havde 15 centimeter vand over det hele derinde, fortæller han.

Og han mener slet ikke, at én enkelt grødeskæring om året er nok. Stod det til ham kunne kommunen godt slå grøden tre gange årligt – i hvert fald så længe der ikke er bedre løsninger.

- Der skal gøres noget ved det her på den lange bane, så jeg håber virkelig, at det tværkommunale samarbejde er det, der bringer Gudenåen tilbage til et løb, der gør at vi alle sammen kan være i den, og naturen har god plads i den, siger Chris Rævsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Løsningerne tager tid

Steen Vindum er enig i, at der skal findes nogle mere permanente og effektive løsninger med respekt for naturen – men det tager ifølge borgmesteren tid.

- Der er blandt andet det tværkommunale samarbejde, hvor syv kommuner langs Gudenåen har sagt: Nu skal vi se på, hvordan vi undgår at komme i en situation, som vi var i sidste efterår og vinter, siger han.

- Det handler om mange forskellige tiltag. Grødeskæring, fjernelse af sand og måske vi skal hæve siderne på Gudenåen forskellige steder.

Skal man agere, så skal man agere nu. Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune

Og selvom det ikke er alle, der er enige i, at den ekstraordinære grødeskæring, som netop er blevet iværksat, er vejen frem, så ser Steen Vindum ikke andre udveje lige nu.

- Der er rigtig meget grøde, og vandstanden står rigtig højt. Vi skulle nødig komme i en situation, som den vi var i sidste efterår og vinter, og skal man agere, så skal man agere nu.