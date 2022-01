Molslinjen køber ny færge fra Samsø

- Det er en færge, vi har kørt ind i lang tid. Det er et spørgsmål om, at nu var det den rigtige timing til et køb, siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef for Molslinjen, til TV2 ØSTJYLLAND.

"Lolland" blev bygget i 2012 og er en såkaldt dobbeltender-færge. Det vil sige, at den sejler lige godt begge veje og derfor ikke behøver at vende i havnene.