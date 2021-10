Hurtigfærger sætter efterårsrekord

Underskud af oplevelser?

Hvor årsagen til de flere passagerer præcis skal findes, er svært at give et bud på. Ikke desto mindre kommer Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maack med et bud på netop dét til TV2 ØSTJYLLAND - med understreget under bud.

- Måske er folk stadig i underskud af oplevelser og har derfor brugt ferien på at besøge familie, tage i sommerhus eller i Tivoli Friheden eller Legoland, gætter han.

Han peger på, at der måske stadig er en smule forsigtighed i forhold til at rejse til udlandet på grund af den nuværende situation med højere corona-smittetal.

- Det er et rent gæt, men måske tænker folk, at de lige skal ud og have en tur i Tivoli, inden vi lukker ned igen, siger han.