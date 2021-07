Hvorfor bliver Molslinjen pludselig involveret i flere redningsaktioner? Bliv klogere her

Det fortæller orlogskaptajn og chef for Det Nationale Maritime Operationscenter ved Forsvaret, Per Ring Henriksen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er selvfølgelig tilfældigt, at der sker to redningsaktioner i samme område to dage i træk, men der er ikke noget mærkeligt i det. Det sker ret ofte, at vi tager brug af civile skibe som færger og handelsskibe, fortæller han.

Beder ofte civile skibe om assistance

Han anslår, at de årligt har omkring 400 redningsaktioner, og at der ved en tredjedel af dem, bliver bedt om hjælp fra civile skibe som for eksempel Molslinjen.

- Det er sådan, at når vi får meldinger om folk i nød, så bruger vi alle de midler vi kan, til at redde de stakkels mennesker med. Nogle gange er det enheder, vi selv har til rådighed tæt på, men ellers sætter vi vores lid til den civile trafik i området, forklarer Per Ring Henriksen.