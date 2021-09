Kraftig blæst: Samsøfærgen aflyser afgange i dag - Molslinjen også berørt

Tidligst på dagen er det færgen Lilleøre på ruten mellem Sælvig og Aarhus, der aflyser afgangene fra Aarhus klokken 11.30 og 16.30 samt fra Sælvig klokken 15.15.



På ruten mellem Hou og Sælvig holder færgen Isabella sig i havn på afgangene fra Hou klokken 17 og 19.30 samt fra Sælvig kl. 18.15 og 20.45. Til gengæld forventer Samsø Rederi at kunne sejle fra Hou klokken 22.

Fredag forventes normal trafik igen.

Færgen til og fra Ebeltoft omlagt

Hos Molslinjen, der sejler mellem Sjælland og Jylland, forventer de stort set normal trafik. Eneste ændring er en enkelt færgeafgang til og fra Ebeltoft, der er omlagt.

- Jeg har talt med vores koordinerende kaptajn her til morgen, og han siger, at selvfølgelig giver blæsten udfordringer i dag, men han forventer at vi kommer til at sejle efter normalt program bortset fra, at vi er nødt til at omlægge færgen til Ebeltoft til Aarhus i dag, siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef ved Molslinjen.

Det drejer sig konkret om en afgang i dag fra Odden mod Ebeltoft klokken 9.20 samt afgangen, der skulle være sejlet fra Ebeltoft mod Sjælland kl. 11.30.

Det skyldes forholdene omkring at få færgen i havn i Ebeltoft.