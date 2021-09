To heste aflivet af politiet efter trafikuheld

Politiet arbejder fortsat på stedet, men meldingerne lige nu lyder på, at de to heste skulle være sluppet ud af deres indhegning og have lagt sig på vejen.

Politiets vurdering på stedet var, at det var bedst, at de aflivede hestene hurtigt, så de ikke led unødigt.

Politiet skød de to heste med tjenestepistol efter at have fået samtykke fra hestenes ejer, siger vagtchefen.