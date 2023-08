Hurtigfærge bliver alligevel ikke klar til tiden

Hurtigfærgen Lilleøre, der sejler mellem Sælvig på Samsø og Dokk1 i Aarhus, bliver alligevel ikke klar til igen at sejle med passagerer og cykler fra på søndag.

Det oplyser Samsø Rederi på sin Facebook-side her onsdag formiddag.

Forleden lød det fra rederiet, at færgens motorproblemer ville være løst i den her uge, så Lilleøre igen kunne sejle fra søndag den 27. august, men nu hedder den forventede dato den 4. september.

- Vi har foreløbig konstateret to problemer. Dels tilsodning af ventiler, der gør, at de ikke slutter tæt, men også saltvand i motorerne, der formodentlig kommer fra en defekt i kølesystemet. Vi modtager nu ekstern assistance til udskiftning af topstykker på styrbord motor samt til udbedring af bagbord motor, der skal tages ud af skibet for en større renovering, skriver Samsø Rederi.

Alle billetter til de berørte afgange bliver automatisk annulleret og refunderet.

I 2021 sejlede 74.400 passagerer med Lilleøre. I 2022 var der 72.900 passagerer.