Højsæson: Frustreret direktør ved ikke, hvornår færge kan sejle

Direktør Lars Rieks beklager situationen for de mange rejsende, der må finde en anden måde at komme til Samsø på.

Det bliver tidligst onsdag aften, at de ved nærmere om, hvornår Lilleøre igen er klar til at sejle.

Først når montøren har haft mulighed for at undersøge skibet, kan rederiet give en melding til sine passagerer.

Samsø Rederi har selv skilt motoren så meget ad, som de kan. Deres diagnose lyder på en defekt brændstofdysse, men han afventer en endelig dom fra montøren fra MAN.

- Eksperten skal komme og undersøge motoren, og hvis det er det, vi tror, det er, så er der håb forude. Men når han får set på motoren, kan det være, han har en anden konklusion, siger Lars Rieks.

Mangler svar

Netop montøren har forsinket processen. Da motoren gik i stykker mandag, bad Samsø Rederi om hjælp fra MAN.

Men først halvanden dag senere lykkedes det at finde en montør, der havde tid til at rejse til Østjylland for at inspicere Lilleøre.

Lars Rieks forventer at have en afklaring på, hvad problemet er sent onsdag aften.

Derefter skal skibet repareres, udføre en testsejlads og godkendes af en såkaldt klassifikationsmand og Søfartstyrelsen, inden Lilleøre kan medtage passagerer.

Indtil da må rejsende tage til Hou ved Odder for at sejle med færgen Prinsesse Isabella til Samsø.