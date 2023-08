Pendler midt i færge-problemer: - Den er en kæmpe gevinst

I stedet for at cykle fra sit hjem i Tranebjerg til færgelejet i Sælvig, hvorfra hun plejer at sejle med Lilleøre direkte til Dokk1 i Aarhus, skal hun nu i stedet med bilfærgen Isabella, der sejler til Hou.

Det gør hun også i den her uge, selv om hurtigfærgen Lilleøre igen er taget ud af drift som følge af de motorproblemer, vi har omtalt her på TV2 Østjylland.

Historien om Lilleøres problemer har kastet en del kritik af sig fra passagerer, der synes, det er for dårligt, at færgen nu igen er i stykker. Det er nemlig tredje gang siden juni, der er bøvl med maskineriet.

- Det er virkelig ikke til besvær, selv om det måske lyder sådan i nogens øre. Jeg er vant til det her, jeg udnytter rejsetiden til enten at slappe af eller til arbejde, og herregud - vi taler altså om halvanden uge med unormal drift lige nu, mens Lilleøre-færgens motor bliver ordnet, så vi pendlere igen kan nyde godt af en forudsigelig drift, siger Katrine Verdoes.

Torsdag den 17. august meldte Samsø Rederi så ud, at der var opstået et nyt problem. Denne gang i bagbordsmotoren, der døjer med - eller er ved at få - det samme problem som motoren på styrbords side.

- Jeg synes, de ansvarlige har gjort meget for, at det her skal være så gnidningsfrit som muligt for mig og alle de andre pendlere, der er ramt af det her. I bund og grund skal man bare huske på, hvor kæmpestor en gevinst den færge er for vores ø. Tænk sig, at vi kan sejle fra et lille øsamfund og direkte ind i centrum af landets næststørste by, siger Katrine Verdoes.

Dermed er hun helt på linje med Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S), som mandag afviste alle spekulationer om, at færgen, som Samsø Kommune ejer og driver via Samsø Rederi, er noget "billigt bras fra Kina", som byrådskollega Per Urban Olsen (K) mener.

Han siger med henvisning til prisen, at kommunen har fået, hvad den har betalt for. Lilleøre er nemlig produceret i Kina og kostede godt 40 millioner kroner, hvilket ifølge Per Urban Olsen er mere end 50 procent billigere end en anden færge, der også kunne være købt.