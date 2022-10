Færgerute lagt ned efter uheld

Ifølge Jesper Maack er revnen et godt stykke over vandlinjen, men det er vigtigt at være sikker på, at det er sikkert at sejle den.

Besigtigelsen og reparationen har i først omgang betydet, at de resterende afgange mandag, hele tirsdag og begyndelsen af onsdag er aflyst. Dermed er næste afgang, der kan bookes billetter til, fra Kalundborg onsdag klokken 17:55.

Der er ikke mulighed for at sætte en afløsende færge ind på linjen, oplyser Jesper Maack.

- Det er heldigvis lavsæson, men det er altid træls at skulle aflyse, siger han.

Driftstatus kan følges løbende på Samsølinjens hjemmeside.