Par frygter bro-projekt gennem baghaven: - Vil simpelthen ødelægge os

Ole Kæmpe står mellem sine ni vinranker, som han og konen Hedvig Hauge har anlagt for tyve år siden.

Men udsigten fra huset, der ligger lige ved siden af vinmarken, kan blive ændret kraftigt.

Det kan den, hvis Kattegat-forbindelsen, en bro mellem Odder i Jylland og Røsnæs på Sjælland, bliver etableret, så rejsetiden fra én landsdel til en anden i bil eller tog forkortes.

Et udkast til anlægsprojektet viser, at broforbindelsen og den tilhørende motorvej kommer til at passere Ole Kæmpes have.

- Vi er lige så berettigede til at være her som de klokkefrøer eller hasselmus, man freder. Vi er bare mennesker med to ben, og var vi fredet, så var broen ikke kommet, siger Ole Kæmpe.