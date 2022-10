Markant flere færgeafgange på vej

Fra påsken 2023 vil der være endnu flere færgeafgange at finde på Molslinjens sejlplan. mellem Jylland og Sjælland.

En hurtigfærge bliver frigivet fra sin rute ved Bornholm, og det giver mulighed for fire hurtigfærger i drift på Kattegat og flere afgange fra især Ebeltoft, men også Aarhus.



- Det kommer til at øge kapaciteten i Kattegat og dermed antallet af afgange. Det, vi har set over de sidste somre, er, at der er mange, som vil sejle den vej over blandt andet til sommerhusområder, siger Jesper Maack, som er PR- og kommunikationschef hos Molslinjen.



Det er netop for at satse på danskernes lyst til at holde ferie i Danmark i sommeren, at der kommer ekstra afgange fra påske.



Frekvens er vigtigt

Der vil især ske en stigning i antallet af afgange fra Ebeltoft til Odden.

Ebeltoftafgange øges fra 294 i 2022 til 656 i 2023 svarende til 123 procent i perioden marts til oktober.

- Noget af det som er vigtigt, når man sejler færger med passagerer om bord, det er frekvens. Det er væsentligt, for folk der rejser, at de ved, at der ikke er så lang tid til den næste færge, siger Jesper Maack.

Med den ekstra færge frigøres der kapacitet til Aarhus, så sejlplanen kan udvides fra 8430 afgange i 2022 til 8628 afgange i 2023. Det svarer til en stigning på 2,3 procent.