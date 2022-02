Æbleplantage på Samsø sat til salg efter rekordår

For Michael Lindebjerg selv er fremtidsplanerne ikke mere konkrete end, at han og hans kone bliver boende på Samsø. Han lufter selv muligheden for at begynde at tage billeder, som tidligere har været en af hans passioner.



- Men jeg skal ikke til at lave fjernsyn igen. Der har jeg været nu. Men jeg vil rigtig gerne i gang med at tage billeder, siger Michael Lindebjerg.

