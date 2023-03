Pinlig rekord: Færreste sengepladser i hele landet

- Det ved vi godt. Det konstaterede jeg allerede for år tilbage. Dengang regnede vi ud, at vi manglede cirka 100 sengepladser for at nå op på landsgennemsnittet. Vi har virkelig arbejdet på at rette op på det, men vi er endnu ikke i mål, siger han.

Er du psykiatrisk patient i Region Midtjylland, er der formentlig større risiko for, at der ikke er en ledig sengestue til dig, hvis du skal indlægges.

- Det er uordentligt at byde nogen at skulle dele stue med en fremmed. Katastrofalt, faktisk. Jeg har flere gange skullet dele stue med en patient, der hele tiden går nøgen rundt, eller som hamrer på toiletdøren, når jeg er derinde, eller som står op og råber om natten, siger 47-årige Pia S. Mikkelsen.

Hun har flere gange oplevet, at personalet har flyttet en ekstra seng ind på en stue, og fortalte tidligere på ugen, hvilke konskvenser det har haft for hendes psykiske helbred.

- Jeg synes overhovedet ikke, det er dansk sygehusstandard værdigt. Det er et stort tilbageskridt. Der er ingen tvivl om, at det ikke fremmer helbredelsen af psykisk syge, siger Peter Møller Andersen.

De stuer, der i dag huser to senge, blev egentlig bygget til svært overvægtige patienter, der eksempelvis har brug for hjælpemidler og derfor mere plads.

Politiker er ikke stolt af bundrekord

Jacob Klærke (SF), der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland, er ikke stolt af pladsmanglen i psykiatrien. Men han fortæller også, at der allerede er sat flere initiativer i værk for at komme problemet til livs.



- I første omgang har det handlet om at stoppe blødningen og så begynde at rette op på det og forbedre både kvaliteten af behandlingen og de fysiske rammer, siger Jacob Klærke og tilføjer:

- Der er løbende truffet beslutninger om udvidelse af kapaciteten i psykiatrien, og i regionsrådet er der efter min opfattelse en fælles forståelse for behovet for at prioritere psykiatrien. Det seneste år er den bevidsthed også rykket ind på Christiansborg.