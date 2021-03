800 sårbare patienter overset: Først nu bliver de indkaldt til vaccine

Forestil dig, at du er kronisk syg og får at vide, at du er en af de næste i køen til at blive vaccineret. Den besked fik to østjyske kvinder – og det skabte stor glæde og lettelse. Men nu, her få uger efter beskeden, er de blevet pillet af listen igen - af ukendte grunde – og de står frustrerede tilbage. Se indslaget fra den 23. marts her.