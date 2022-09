VIDEO Sjælden tapirfødsel i Randers Regnskov

- Han står og sutter på mit skinneben, fordi han leder efter moderens dievorter. Vi er ved at sætte et hegn op, fordi vi er bange for, at han kan kravle under det eksisterende. Men så snart vi er færdige med det, forlader vi anlægget, så de kan få ro, fortæller han.

Der er tale om en lavlandstapir, der kan veje op til 250 kilo. Den lever naturligt i den sydamerikanske regnskov.